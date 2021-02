SGS : Pour valoriser ses engagements internes et contribuer à la performance globale de ses clients, SGS conçoit l'idR, l'indice de Responsabilité.

11 févr. 2021

Les consommateurs sont en quête d'informations transparentes et concrètes sur les engagements RSE des entreprises de manière globale, mais aussi sur le service rendu et/ou le produit acheté. Ils veulent s'assurer que leurs achats répondent à leurs propres engagements en matière de développement durable. C'est sur ce constat et pour apporter des éléments de réponse simples et tangibles que nous avons créé l'idR, l'indice de Responsabilité d'une offre SGS.

L'idR évalue de manière transparente la responsabilité de nos offres en tenant compte de nos engagements internes et de la valeur apportée au client. Autrement dit, pour chacun de nos services évalués, nous avons qualifié le niveau de responsabilité de notre offre d'un point de vue interne, et d'un point de vue 'externe' en tenant compte de sa contribution à la performance globale de notre client. Cette double évaluation porte sur 5 dimensions : la performance environnementale, la performance sociétale, le niveau d'éthique et de collaboration, la compétitivité de l'offre et son caractère innovant.

L'évaluation est menée selon un référentiel interne par les collaborateurs impliqués dans la réalisation du service. Ils notent selon des critères robustes le niveau de contribution aux 5 dimensions et identifient les éléments de preuves.

Le calcul de l'idR se traduit par une note sur 4.

En clair, plus le service contribue aux engagements du client en termes de développement durable ou d'économie circulaire, plus l'idR sera élevé. Et plus nous serons vertueux dans l'exécution de notre service, notamment au travers d'offre éco-conçue, plus l'idR sera élevé

L'idR, c'est un moyen simple, rapide et transparent pour connaitre le niveau de responsabilité d'un service SGS.