SGS confirme ses perspectives et se montre ambitieux pour la suite

Genève (awp) - SGS a confirmé jeudi ses perspectives pour l'exercice 2021, avec une croissance organique solide, une amélioration de la marge sur son bénéfice opérationnel et une normalisation de la marche de ses affaires suite à la crise pandémique. Entre janvier et avril, son chiffre d'affaires a progressé de 15% à taux de change constant, dont 10% par croissance organique et 5% par des acquisitions.

D'ici à 2023 le groupe genevois anticipe un bénéfice opérationnel supérieur à 10% par rapport au CAGR et une croissance de ses revenus comprise entre 6% et 9%. Quant au dividende il devrait évoluer de manière stable.

md/nj