SGS décroche un contrat d'inspection de la part de Gategroup

Zurich (awp) - La société d'inspection genevoise SGS a décroché un contrat de la part de Gategroup. SGS assurera à l'avenir le contrôle des installations de catering de l'entreprise zurichoise en relation avec le coronavirus. Le contrat porte sur l'ensemble des activités de Gategroup dans le monde.

SGS inspectera les installations de Gategroup sur la base de la propre checklist de l'entreprise, a précisé le groupe genevois jeudi dans un communiqué.

Désormais propriété de RRJ Capital, qui l'avait rachetée au conglomérat chinois HNA en mars 2019, l'ex-filiale de feu SAirGroup exploite un réseau de catering pour l'industrie de l'aviation et prépare chaque année des repas pour plus de 700 millions de passagers dans plus de 200 cuisines réparties dans plus de 60 pays.

