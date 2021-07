SGS: embellie sur tous les fronts au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe SGS a bouclé le premier semestre sur des résultats en nette hausse, conformes aux attentes de la communauté financière. Si l'entreprise n'a pas encore renoué avec son niveau d'avant-crise, la direction s'estime en bonne voie pour renouer avec la croissance.

"Le redressement progressif du marché, l'évolution des débouchés TIC et la demande clients confirment notre évolution stratégique", s'est félicité le directeur général du géant de l'inspection et de la certification, Frankie Ng, cité lundi dans un communiqué.

Les recettes depuis le début de l'année se sont établies à 3,09 milliards de francs suisses, en hausse de 16,8% sur un an. En termes organiques, c'est-à-dire épurée des effets de change et d'acquisition, la croissance a été de 12,4% en rythme annuel. Au premier semestre 2019, SGS avait engrangé 3,34 milliards. Sur l'ensemble de 2020, la crise du coronavirus s'était soldée par une chute des revenus de 15%.

Toutes les unités d'affaires ont contribué au retour de la croissance, le rebond le plus marqué étant celui de la division Health & Nutrition (H&N) avec 35,3% à taux de change constants. Industries & Environment (I&E), le plus important segment, qui génère à lui seul près du tiers des revenus du groupe, a enregistré une croissance TCC de 21,2%.

Le redressement de la rentabilité a été encore plus net que celui des recettes. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a bondi de 38,5% à 457 millions de francs suisses, et la marge correspondante s'est améliorée de 230 points de base (pb), à 14,8%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est quant à lui envolé de près de deux tiers (+59,1%) à 272 millions.

Le retour sur capitaux investis (ROIC) en revanche s'est détérioré de 90 pb à 17,8% en raison de l'augmentation des actifs suite aux six acquisitions réalisées depuis le début de l'année, explique SGS. Le flux de trésorerie disponible (FCF) a fondu de plus de moitié pour s'établir à 93 millions de francs suisses, contre 220 millions un an plus tôt.

La copie rendue par le groupe genevois est plus ou moins conforme aux projections des analystes sondés par AWP.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de SGS table sur une croissance organique solide et sur une amélioration de la marge Ebit. La rémunération des actionnaires devrait être en tout cas égale à celle de l'année précédente.

