SGS entame un partenariat avec Diginex dans la certification ESG

Zurich (awp) - Le géant de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec la société de technologie d'impact Diginex pour fournir des services d'assurance de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les rapports établis à l'aide de la plateforme Diginex peuvent désormais être assurés par les services d'assurance de rapports de durabilité (SRA) de SGS, afin d'aider les clients à répondre aux exigences croissantes de transparence, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

Les modalités et les implications financières de cette alliance qualifiée de "stratégique" n'ont pas été spécifiés.

"Les données non-vérifiées sont une pente glissante, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui s'efforcent de rester au fait des dernières réglementations", a déclaré Jill Dumain, vice-présidente en charge des Solutions de durabilité chez SGS, citée dans le communiqué.

Fondé en 2017, Diginex fournit aux entreprises des produits permettant leur permettant de "collecter, rassembler et partager leurs références en matière de durabilité, à la fois facilement et en toute transparence". L'entreprise cotée au Nasdaq emploie quelque 80 personnes et compte parmi ses clients Microsoft, Coca-Cola et les Nations Unies.

