SGS et Green Evénements créent LEAD : le « Label Evénement à Ambition Durable »

04 févr. 2022

SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification, s'associe à Green Evénements, le leader en conseil et accompagnement de stratégie d'événements responsables, pour lancer le 1er label qui permet, sur la base de 12 critères, de qualifier un événement durable.

Un événement labellisé LEAD est un événement qui répond à 3 ambitions :

Zéro-déchets

Zéro-net carbone

Impact social positif

LEAD répond aux besoins de tout organisateur d'événements (entreprises, agences événementielles, institutions, associations) qui souhaite labelliser ses événements internes et/ou externes : physiques ou hybrides, avec ou sans restauration.

La filière événementielle, du fait de son caractère éphémère et du nombre de parties prenantes nécessaires à la conception d'une manifestation, génère des déchets et des émissions carbone, comme toute autre industrie. Le réemploi des décors, le type de nourriture proposé, les pratiques RSE des prestataires, l'utilité des goodies… tout est passé en revue afin de tendre vers un événementiel plus durable.

« LEAD est l'aboutissement d'une démarche sectorielle engagée à laquelle nous contribuons depuis plus de 12 ans. Ce label est le constat d'une accélération de la filière événementielle sur les questions RSE et le besoin d'un marqueur fort qui reconnait ceux qui sont véritablement engagés et ont des résultats ambitieux à présenter. LEAD permet à l'ensemble des parties prenantes d'un événement de comprendre l'impact de ce dernier sur des enjeux qui les concernent. » s'enthousiasme Béatrice Eastham, Présidente-fondatrice de Green Evénements.

L'audit de l'événement est réalisé par SGS. Cet organisme indépendant, tiers de confiance, valide les indicateurs de performance et met en valeur les actions concrètes auprès des parties prenantes.

« Nous avons éprouvé le processus de labellisation sur plus de dix événements bêta-testeurs, entre novembre 2021 et janvier 2022. Cette phase de bêta-test nous a permis d'affiner et de valider un référentiel percutant et transparent qui repose aujourd'hui sur 3 enjeux et 12 mesures clés.» atteste Vincent Francfort, Responsable Produit RSE chez SGS ICS.

Avec plusieurs événements labellisés dans ses centres de shopping pendant la phase de bêta-test, Unibail-Rodamco-Westfield a fait le choix de s'appuyer sur LEAD pour renforcer et mettre en lumière sa stratégie Better Places 2030 à travers ses événements de fêtes de fin d'année, notamment le volet efficacité écologique.

« La démarche de labellisation LEAD permet de travailler sur des critères précis et structurants avec des KPIs chiffrés, ce qui rend tangibles l'implication et les engagements du groupe URW en matière de RSE. En suivant une méthodologie claire et grâce à l'accompagnement de Green Evénements sur nos événements de Noël, nous avons pu, entre autres, établir un sourcing responsable sur les flux générateur de déchets.» témoigne Estelle Bossong, Responsable événements France chez Unibail-Rodamco-Westfield.

Les principaux atouts du Label LEAD :

Il apporte la preuve d'excellence, la garantie de résultats

Il rend l'engagement concret et lisible

Il est clair et accessible

Il s'adapte à tous les formats d'événements : physiques ou hybrides, avec ou sans restauration

À propos de Green Evénements

Depuis plus de 12 ans, le cabinet de conseil Green Evénements épaule et encourage la filière événementielle vers plus d'écologie et de solidarité. Green Evénements, leader de l'accompagnement ISO 20121 en France, guide de manière opérationnelle et stratégique les professionnels de l'événement engagé. La société se donne pour mission de contribuer à l'émergence d'une excellence française en termes de conception responsable des événements. Cette mission se traduit notamment par la création d'outils tels que LEAD ou une calculatrice carbone pour événements.

https://www.green-evenements.com/