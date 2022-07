SGS fait main basse sur l'allemand Proderm

Zurich (awp) - Le groupe SGS étend ses capacités dans le secteur de le santé et de la nutrition en se portant acquéreur de Proderm, une société basée à Hambourg spécialisée dans les tests cliniques pour les cosmétiques, les produits de soin et les produits médicaux. Aucune mention n'est faite des contours financiers de la transaction.

Cette acquisition "renforce considérablement notre position de leader mondial dans le domaine des tests de cosmétiques et de soins personnels, en ajoutant des capacités innovantes, une forte expertise scientifique et améliore notre solide réputation", s'est félicité le directeur général (CEO) de la multinationale genevoise, Frankie Ng, cité vendredi dans un communiqué.

Fondé en 1994, Proderm a généré des recettes à hauteur de 13 millions de francs suisses au cours de son exercice décalé 2021/22 (clos fin juin) et emploie quelque 140 collaborateurs.

La société intégrera le réseau "inégalé" de 45 laboratoires et sites d'essais cliniques de SGS dans le domaine des cosmétiques et des produits d'hygiène répartis entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

