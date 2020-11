SGS inaugure un centre de recherche sur la cybersécurité

Genève (awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a inauguré mardi un centre de recherche sur la cybersécurité avec l'université technologique autrichienne de Graz. Baptisé "Lamarr Security Research", en référence à l'inventeur et l'actrice hollywoodienne Hedy Lamarr, ce centre a pour ambition de mettre à disposition du public des solutions de sécurité des systèmes et de protection des données personnelles.

Le Lamarr Security Research, nouvel épicentre du campus international de cybersécurité de Graz a été inauguré l'année dernière, rappelle un communiqué publié mardi. "SGS nous fournit les premières fondations, mais nous recherchons maintenant de nouveaux partenaires qui sont dans la même optique et qui voudraient nous rejoindre", a invité Stefan Mangard, professeur à l'université de Graz.

Le centre de recherche rend hommage à Hedy Lamarr, une actrice hollywoodienne d'origine autrichienne, mais surtout une inventeur de renom qui a marqué l'histoire des télécommunications, précise le communiqué. La méthode de transmission qu'elle a mise au point, l'étalement de spectre par saut de fréquence, est toujours utilisée dans les techniques de GPS, pour le Wifi ou de la téléphonie mobile.

