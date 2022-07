SGS: la rentabilité pénalisée par les confinements en Chine

Genève (awp) - Le groupe SGS a bouclé le premier semestre sur un chiffre d'affaires en hausse, mais la performance opérationnelle a été pénalisée par les confinements en Chine.

Les conditions de marché ont été difficiles, a reconnu Frank Ng, directeur général, citant la guerre en Ukraine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la hausse de l'inflation et les mesures contre le Covid en Chine. "La Chine, notre plus grande filiale, a repris sa forte trajectoire de croissance en juin", a-t-il cependant indiqué, selon un communiqué publié mardi.

Les recettes depuis le début de l'année se sont établies à 3,26 milliards de francs suisses, en hausse de 5,2% sur un an, ou 6,8% à taux de change constants. En termes organiques, la croissance a été de 5,8% en rythme annuel.

Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a progressé de 0,2% à 458 millions de francs suisses, en raison des confinements imposés en Chine. Hors Chine, la croissance du bénéfice opérationnel ajusté a atteint un taux à deux chiffres. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est quant à lui amélioré de 1,5% à 276 millions.

La copie rendue par le groupe genevois est peu ou prou conforme aux projections des analystes sondés par AWP, avec un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, mais un Ebit ajusté et un bénéfice net en deçà.

Le flux de trésorerie disponible a diminué, passant de 93 millions de francs suisses l'année précédente à 11 millions en 2022, en raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement net, précise SGS.

Dans le détail, la division santé et nutrition a connu la plus forte croissance, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8,9% à 442 millions de francs suisses. La division industrie et environnement, dont les ventes ont crû de 6,0% à 1,07 milliard, reste la plus importante, pesant pour près d'un tiers de l'activité.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de SGS table sur une croissance organique à un chiffre, dans le milieu de la fourchette, et un résultat opérationnel ajusté en hausse assorti d'une marge correspondante du même niveau que l'an dernier. Le dividende doit être au moins aussi élevé qu'en 2021.

rq/al/ib