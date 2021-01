SGS : lance sa formation « RSE by Design », une démarche unique pour intégrer la RSE dans vos pratiques professionnelles, quel que soit votre secteur d'activité.

15 janv. 2021

Qu'est-ce que la méthode « RSE by Design »?

Conçue par SGS, la méthode « RSE by Design » est un process innovant qui intègre les principes du développement durable dans vos pratiques professionnelles. C'est une méthode collaborative qui implique vos parties prenantes internes et externes et qui a pour but de vous permettre de faire évoluer vos processus métiers en conciliant les 3P : Profit, People, Planet

Cette approche permet de créer ou d'optimiser un processus métier (création d'une nouvelle offre, conception d'un nouveau service…) en tenant compte des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux dans l'analyse et la recherche de solutions.

Plus qu'une méthode, la Culture « RSE by Design », s'inspire des méthodes agiles telles que le Design Thinking et le Lean, et permet la mise en œuvre de solutions sur mesure, adaptées à vos besoins.

Cette approche repose sur un cycle itératif, incrémental et adaptatif, en recherchant l'optimum collectif et en co-construisant avec des experts et vos parties prenantes.

Améliorer l'organisation et les conditions de travail, réduire les quantités de déchets produites ou la consommation énergétique, s'inscrire dans un modèle d'économie circulaire, sont des exemples de résultats directs obtenus grâce à cette méthode.

Déroulé : animée par un expert SGS, la formation « RSE by Design » se déroule sur 8 jours, en distanciel et en présentiel. Le parcours se compose de 6 modules complémentaires.

Cible : cette formation s'adresse à toute personne impliquée sur les enjeux de la RSE et/ou ayant l'envie de faire évoluer ses processus métier (managers, directeurs de projet, responsables RSE, chefs de produit, consultants...).

Pourquoi se former à la RSE by Design ?

Investir dans un projet « RSE by Design », c'est :

L'opportunité d'insérer durablement la RSE dans vos opérations

Le design ou le redesign d'un service existant ou d'un nouveau process

La connexion avec les enjeux stratégiques de votre entreprise

C'est aussi un engagement qui fait écho aux Objectifs de Développement Durable « Travail décent et croissance économique » et « Industrie, innovation et infrastructure » :

Renforcer la RSE dans nos processus métiers, c'est-à-dire limiter nos impacts environnementaux et maximiser nos impacts sociaux et sociétaux en impliquant l'ensemble de nos parties prenantes

Contribuer à la prise de conscience des impacts de nos activités et faire changer les comportements

Embarquer nos parties prenantes dans la transformation de nos activités: nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs en les sensibilisant aux pratiques durables

