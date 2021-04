SGS : France lance une nouvelle certification pour les articles culinaires

09 avr. 2021

La certification NF Articles Culinaires garantit des ustensiles de cuisine sûrs et performants.

Mandaté par AFNOR Certification, SGS a créé un référentiel pour attester de la conformité et de la performance des produits culinaires (poêles, casseroles, faitouts, etc..). Validé par le COFRAC, il sert désormais de feuille de route pour la délivrance de la marque NF Articles Culinaires. Cette nouvelle certification est attribuée après un audit des sites de production et des tests mécaniques réalisés sur les produits, par le laboratoire SGS d'Aix-en-Provence. Elle garantit la fiabilité, la sécurité et la durabilité des articles culinaires permettant aux consommateurs de faire un choix éclairé sur le niveau de qualité des produits sélectionnés.

« Délivré pour une durée de 5 ans, le certificat de droit d'usage de la marque NF permet au fabricant d'apposer le logo de la marque NF Articles Culinaires directement sur le produit et l'emballage. Il pourra, par exemple, être gravé sur le manche d'une poêle ! L'objectif étant qu'il soit le plus visible possible par le consommateur. » précise Chloé Lespagnol, Responsable commerciale, Biens de consommation, SGS France.

Les étapes pour obtenir la certification NF Articles Culinaires :

La Collecte, auprès du candidat, des documents nécessaires à la création du dossier et du plan de contrôle. L'Audit sur site afin de vérifier que les process de fabrication sont réfléchis, répétables et bien encadrés. Les Tests des produits, au sein du laboratoire d'Aix-en-Provence, par des équipes techniques spécialisées : résistance à la fatigue et à la flexion, stabilité du fond en cas de choc thermique, performance du revêtement anti adhérent, contrôle de l'homogénéité de la montée en température du produit…. Les résultats. Si les produits testés répondent aux exigences définies par le référentiel, ils sont alors certifiés NF Articles Culinaires. Le fabricant - devra apposer le logo de la marque NF sur le produit et l'emballage.

Le laboratoire SGS d'Aix-en-Provence est le seul à pouvoir délivrer cette certification après l'évaluation de la conformité des produits testés

« Pour les consommateurs, c'est un gage supplémentaire de qualité et de sécurité, d'un niveau supérieur à celui des exigences règlementaires déjà existantes ; ils participent également à la préservation de la planète car un produit plus durable réduit l'impact environnemental. Enfin, pour les fabricants et les distributeurs, la certification NF Articles Culinaires permet de faire reconnaître leur engagement auprès des consommateurs et constitue un argument de vente différenciant. » conclut Chloé Lespagnol.

