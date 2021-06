SGS : ICS, organisme de certification du groupe SGS France, est l'un des heureux gagnants de la récompense « Early Bird » de l'IFS.

L'IFS (International Featured Standards) regroupe des référentiels applicables aux produits et aux services du secteur de l'alimentaire.

L'IFS (International Featured Standards) regroupe des référentiels applicables aux produits et aux services du secteur de l'alimentaire notamment (qualité et sécurité des aliments, efficacité de fonctionnement des processus par une approche basée sur les risques). Actuellement, des fabricants et des distributeurs du monde entier travaillent avec les différents référentiels IFS afin de démontrer leur qualité, leur transparence et leur efficacité face aux nouvelles exigences de la mondialisation.

L'IFS a lancé l'initiative « Early Bird » afin de récompenser les organismes de certification qui seraient les premiers à télécharger des rapports d'évaluation de la version 7 du référentiel IFS Food (référentiel qui permet d'évaluer la conformité des produits et des procédés par rapport à la sécurité et à la qualité des aliments) dans la base de données IFS.

L'organisme de certification SGS ICS est fier d'être l'un des 8 organismes certificateur (OC) à avoir bénéficié de cette récompense !

Auditeur et Responsable Produit IFS chez SGS ICS, Laurence Boulé ajoute : 'cette récompense est une fierté pour SGS ICS. En tant qu'organisme certificateur, nous avons à cœur de toujours être précurseur dans la mise en place des référentiels pour lesquels nous sommes accrédités. Nous sommes heureux de cette récompense « Early Bird » qui témoigne de notre engagement de longue date et de notre réactivité pour ces audits garantissant la sécurité des aliments et par conséquent celle des consommateurs'.

Grâce à cet engagement, après la publication de la version 7 du référentiel en octobre 2020, l'IFS a déjà stocké les dix premiers rapports dans les neuf semaines suivant le début des évaluations IFS Food en mars. L'IFS a organisé des cours IFS Train The Trainer (TTT) pour les formateurs IFS des organismes de certification tel que SGS ICS. Le but : que nous puissions qualifier en temps voulu les auditeurs agréés IFS Food 6.1 pour l'IFS Food 7. En tant que gagnant de la récompense « Early Bird », SGS ICS bénéficie d'une inscription gratuite à une formation de calibration pour ses auditeurs IFS Food. Pour en savoir plus sur la certification IFS Food, rendez-vous ici : IFS Food Certification