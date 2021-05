SGS : Le Groupe SGS rejoint Armateurs de France

SGS, le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification, rejoint Armateurs de France, l'organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et de services maritimes.

Ce partenariat permettra aux 60 entreprises adhérentes de bénéficier des expertises techniques et des services opérationnels du Groupe SGS : sécurité et sûreté du personnel, des biens et installations, analyse d'amiante, inspection qualité et quantité, transit douanier, ...

Le transport maritime est l'un des enjeux majeurs de l'économie française. Il assure près de 90% des échanges mondiaux et 78 % des importations françaises.

« L'industrie maritime est soumise à de nombreuses normes, réglementations et complexités logistiques. Chez SGS, par le biais de nos nombreux services maritimes, nous nous attachons à offrir à nos clients, et maintenant aux adhérents d'Armateurs de France, toute notre expertise et savoir-faire pour améliorer leur stratégie opérationnelle en ce qui concerne leurs importations et exportations », précise Philippe Fusiller, Directeur des Relations Institutionnelles, Groupe SGS.

Sécurité et sûreté du personnel, des biens et des sites

Les experts ISM (International Safety Management) et IMDG (International Maritime Dangerous Goods) permettent d'anticiper les risques pour garantir la sécurité des personnels et des biens, mais aussi la sûreté des installations : certification ISO 28000, NF EN 16747, OEA, CTPAT, audit ISPS, organisation d'exercices et tests de vulnérabilité, plans de sûreté des installations et des navires…

En complément, via sa cellule sûreté physique spécialiste de ISPS, et en collaboration avec son laboratoire cybersécurité, SGS est en mesure d'assurer la protection des données, réseaux et installations du monde maritime.

Outsourcing de personnel sur site portuaire pour des opérations de supply chain

Chargement/déchargement de marchandises (flexitank), superintendance et loading master.

Inspection contrôle qualité et quantité

Des produits consommés

Hydrogène : SGS contrôle la qualité et quantité de l'hydrogène sur les projets de pile à combustible pour les bateaux, cargo/porte-conteneurs …

Diesel marin (en soute) : SGS contrôle la qualité et la conformité du combustible que le navire va utiliser pour se propulser

Des carburants transportés

SGS contrôle la qualité et quantité de la cargaison de produits pétroliers pour vérifier que ces derniers sont conformes aux spécifications. SGS peut également intervenir dans le cadre de litiges s'il y a une suspicion de contamination du produit transporté

Contrôle des conteneurs

Et de la marchandise transportée en cas d'avarie.

Amiante, des analyses sur toutes les matrices

Avec ses deux laboratoires basés à Toulouse et Gennevilliers, SGS intervient soit avant travaux, pour la recherche d'amiante dans les matériaux de construction, joints, isolants… soit lors de la phase de désamiantage pour les analyses des filtres de concentration en amiante dans l'air, dans le cadre de mesures de surveillance effectuée lors des opérations.

Analyses d'huiles marines

Pour jauger de la qualité de l'huile et réaliser la maintenance préventive de panne moteur ou de tout organe lubrifié.

Analyse du taux de soufre dans le fioul (ISO 8217)

SGS accompagne les armateurs dans leur mise en conformité à la nouvelle réglementation « Low Sulphur » de l'Organisation Maritime Internationale (OMI - IMO) - à savoir, réduire leurs émissions de soufre (SOx) dans l'air.

Transit douanier

Dans le transport de marchandises, SGS a développé un service global de transit douanier dématérialisé « SGS TransitNet ». Il permet aux chargeurs et aux transporteurs d'émettre une déclaration de Transit via une interface web sur toutes les plateformes douanières européennes. Multilingue, sécurisée et est disponible 24h/24, 7j/7.