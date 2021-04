SGS : Le Groupe SGS rejoint France Hydrogène

« Nous sommes convaincus que l'hydrogène aura un rôle déterminant dans la transition écologique de demain. Par la mobilisation de nos capacités historiques et la mise en service de compétences dédiées à cette énergie, nous voulons nous engager, sur le long terme. C'est pourquoi, rejoindre aujourd'hui France Hydrogène, qui fédère les acteurs majeurs de cette énergie, est une étape incontournable de ce développement et augure de belles collaborations. », s'enthousiasme, Arnaud Boille, Responsable Hydrogène chez SGS.

L'engagement de SGS répondra à 4 grands défis sur toute la chaine de valeur de l'hydrogène (H2) :

A PROPOS DE SGS FRANCE

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 94 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte aujourd'hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. Nos services se déclinent tout au long des chaînes d'approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, la cosmétique, les biens de consommation, les transports, l'énergie, la chimie, l'environnement, les services industriels... Par ailleurs en France, SGS est un acteur majeur de la sécurité routière. Avec les réseaux SÉCURITEST et AUTO SÉCURITÉ FRANCE, SGS est le n°1 du contrôle technique automobile, avec près de 2 000 centres de contrôle. SGS France est également agréé par le Ministère, depuis le 23 mai 2016, pour faire passer l'examen du Code de la route sur tout le territoire et dans les DOM-TOM dans plus de 500 centres. Avec ObjectifCode, SGS offre aux candidats de la France entière la possibilité de s'inscrire soit en candidat libre, soit via leur auto-école via sa plateforme interactive www.objectifcode.sgs.com