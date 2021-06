SGS : Le label Do Good attribué à Première Urgence Internationale

Gandee a décerné le label Do Good à Première Urgence Internationale après une évaluation de 3 mois et un audit réalisé par SGS ICS.

Après les associations l'Ecole à l'Hôpital et SINGA, Première Urgence Internationale obtient en effet lelabel Do Good, au terme d'un audit mené par SGS ICS. Le prochain candidat au label sera OPC - Organisation pour la Prévention de la Cécité - avec un audit prévu en juillet 2021.

Cette reconnaissance est une étape importante pour l'organisation humanitaire Première Urgence Internationale, à l'heure où elle développe sa collecte auprès du grand public. Avec 144 projets mis en œuvre dans 23 pays, Première Urgence Internationale entend renforcer ses bonnes pratiques de transparence auprès de ses donateurs sur l'utilisation des fonds collectés.

« Ce label vient combler un besoin de valoriser le savoir-faire et la démarche d'intégrité des associations, notamment pour celles de petite taille. Toutefois, la labélisation de Première Urgence Internationale vient démontrer la valeur ajoutée du label, y compris pour les associations de plus grande ampleur.

En effet, Première Urgence Internationale est un acteur historique et majeur de l'humanitaire, très ancré à l'international, et de taille conséquente. De ce fait, l'association est plus que rodée à l'exercice qui consiste à démontrer sa bonne foi aux bailleurs institutionnels. Pour autant, le label Do Good s'est avéré utile à Première Urgence Internationale, à la fois pour valoriser sa maturité en termes de RSE, mais également pour confirmer la maturité et la probité de ses pratiques organisationnelles. Quelle que soit la taille de l'association candidate, je suis fier de contribuer ainsi à la valorisation de ses efforts auprès du grand public. Il s'agit-là d'audits plus qu'enrichissants, qui amènent à côtoyer des personnes dévouées à l'intérêt général, et à ce titre leur passion est toujours communicative ! », témoigne Niels Chognot, auditeur RSE, SGS ICS.

À PROPOS DE GANDEE

Gandee est la plateforme de référence offrant des cagnottes en ligne solidaires au profit d'associations, pour accompagner les événements de vie des particuliers et des entreprises. Gandee est également expert dans l'accompagnement au mécénat d'entreprise, grâce à des outils innovants qui permettent d'impliquer l'écosystème de l'entreprise et de communiquer de façon positive sur ses valeurs. Gandee est membre du French Impact, de la Coalition 10% (initiée par le Haut-Commissariat à l'économie sociale et solidaire) et de France Digitale (1ère communauté tech française et européenne).

À propos de Première Urgence Internationale

Première Urgence Internationale est une ONG internationale à but non lucratif, apolitique et laïque. Elle vient en aide aux victimes civiles, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d'effondrement économique. Sa vocation est de défendre les droits fondamentaux de la personne, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Son objectif est d'apporter une réponse globale à l'ensemble des besoins fondamentaux des populations victimes de crises humanitaires dans l'urgence jusqu'à leur permettre de retrouver autonomie et dignité. Sa mission est d'aider les populations victimes de crises humanitaires en leur donnant la capacité de reprendre en main leur destin

Actuellement, les projets de Première Urgence Internationale sont menés dans 23 pays par 2 212 collaborateurs nationaux, 198 expatriés et 80 salariés au siège.