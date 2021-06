SGS : annonce l'acquisition de Metair Lab

SGS, le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification, acquiert ce jour Metair Lab, laboratoire accrédité COFRAC pour l'évaluation de l'amiante et de la qualité de l'air. Metair Lab fournit des services d'échantillonnage de l'air et d'analyse de l'amiante, ainsi qu'une solution pour mesurer la qualité de l'air intérieur.

Créée en 2013, Metair Lab dispose de deux sites dans le sud-est de la France (Lyon et Chambéry). Il intègrera le réseau des laboratoires français SGS spécialisés en analyses Santé et Hygiène, couvrant actuellement l'ouest et le nord de la France. L'entreprise emploie 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros en 2020.

« L'acquisition de Metair Lab consolide notre position d'acteur majeur des tests Santé & Hygiène en France. Elle soutient notre évolution stratégique en alignant plus étroitement notre réseau mondial sur les grands enjeux dans le domaine de la Santé et de l'Hygiène, tout en maintenant notre objectif de permettre un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté. » déclare Frankie Ng, PDG du Groupe SGS.

