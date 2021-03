SGS : conserve la meilleure notation EcoVadis Platinium pour son engagement et son leadership en RSE.

Avec un score de 79/100, SGS maintient sa place parmi les 1% des 45 000 entreprises les mieux notées au monde en termes de durabilité et nous positionne ainsi parmi les leaders de notre secteur.

EcoVadis, la principale plateforme collaborative d'évaluation des performances des entreprises dans le domaine de la RSE, évalue et surveille les pratiques de développement durable le long des chaînes d'approvisionnement mondiales. Répondre aux exigences du prix Platine réaffirme notre engagement envers nos clients et partenaires à créer de la valeur durable pour notre société.

Responsable Corporate du Développement Durable, Paula Ordoñez ajoute : « Cette note Platine est une reconnaissance de l'engagement de longue date de notre entreprise en faveur du développement durable et ne serait pas possible sans les efforts déployés chaque jour par nos 87 000 collaborateurs répartis dans 140 zones géographiques pour permettre un monde meilleur, plus sûr et plus interconnecté. »

Découvrez en plus sur nos programmes en parcourant notre rapport Développement Durable 2020. (en anglais)

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue comme la référence en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie 87 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte aujourd'hui 2 825 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 34 laboratoires.