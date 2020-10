SGS planche sur un passeport sanitaire pour relancer le secteur aérien

Genève (awp) - Le groupe SGS travaille au lancement d'un passeport sanitaire numérique. Développé par une jeune pousse singapourienne et baptisé "AOK Pass" (Anticorps OK), ce dernier pourrait permettre de relancer les voyages internationaux, un secteur sinistré depuis l'éclatement de la pandémie.

L'AOK Pass a pour objectif de permettre à son détenteur d'alléger les contraintes imposées aux voyageurs et aux transporteurs aériens, en garantissant la négativité du détenteur au Covid-19.

"L'idée est de faire tester le passager dans une clinique dédiée avant qu'il n'entre dans l'aéroport, puis dans l'avion - et d'assurer que les autres passagers sont aussi négatifs au Covid - et qu'il puisse sortir librement à l'arrivée", explique mercredi dans les colonnes du Temps Guy Escarfail, vice-président innovation et engagement de SGS.

La difficulté à laquelle se trouve actuellement confrontée le géant de l'inspection et de la certification est l'institutionnalisation d'une initiative privée. "C'est tout le travail que nous faisons à présent pour le faire reconnaître par les aéroports et les Etats", poursuit le responsable de SGS.

Les démarches sont à un stade avancé, quelque 170 aéroports étant disposés à reconnaître le passeport sanitaire. Le projet devrait faire l'objet d'une présentation aux différents acteurs du secteur jeudi à Genève.

"Avec notre vaste réseau mondial et notre expérience en matière d'inspection dans divers domaines, nous sommes bien placés pour aider à la reprise de voyages et de l'économie", a conclu M. Escarfail.

buc/jh