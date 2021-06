Genève (awp) - SGS annonce mardi le rachat du français Metair Health & Hygiene Testing, un laboratoire de prélèvement et d'analyse d'amiante dans l'air basé à Lyon et à Chambéry qui emploie une vingtaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros l'année dernière.

Le communiqué ne dévoile pas les modalités financières de la transaction, mais explique de Metair a également développé une solution de qualité de l'air intérieur.

md/al