SGS reprend l'allemand Synlab Analytics & Services

Genève (awp) - Une fois n'est pas coutume, le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a procédé à une acquisition d'ampleur, avec le rachat de Synlab Analytics & Services pour 550 millions d'euros (593,9 millions de francs suisses). La société allemande est un fournisseur de diagnostics médicaux et d'analyse environnementale.

Synlab, qui compte 2000 salariés, a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 34 millions. La croissance organique a atteint 5,3% en 2019 et 0,3% cette année, malgré le Covid-19, selon un communiqué du groupe genevois publié mardi.

L'entreprise munichoise réalise environ 60% de ses recettes dans l'analyse environnementale, 20% dans les diagnostics alimentaires, 10% dans les sciences de la vie et 10% dans les hydrocarbures. Cette opération va renforcer le groupe genevois dans le nord-ouest de l'Europe, en consolidant le positionnement en Allemagne et dans le Benelux tout en ouvrant une porte sur les pays nordiques.

L'acquisition sera totalement financée par des moyens existants et devra encore être avalisée par les autorités compétentes, précise SGS.

Les acquisitions sont l'une des pierres angulaires de la stratégie de croissance de SGS. Le numéro un mondial de l'inspection et de la certification a pris l'habitude ces dernières années de procéder à des petites opérations, mais en nombre insuffisant pour atteindre ses objectifs en la matière. Le rachat de Synlab sort clairement du lot en termes d'ampleur.

SGS a par ailleurs fait le point sur sa performance financière en seconde partie d'année. Entre juillet et fin octobre, la croissance organique a été négative de 3,8%. En Chine, la croissance organique s'est améliorée au second semestre grâce aux activités de test liées à l'équipement personnel de protection, à la 5G et à l'internet des objets.

Amélioration des marges

Toutes les divisions ont relevé la tête, à l'exception de celle dévolue au secteur gazier, pétrolier et chimique. Les unités Commerce de détail et Consommation ainsi qu'Agriculture et Alimentation ont notamment renoué avec la croissance. Face à la seconde vague de coronavirus, la direction n'a pas souhaité émettre de prévision pour cette année, tout se félicitant d'une amélioration des marges au deuxième semestre.

SGS annonce par ailleurs une mise à jour de la feuille de route stratégique pour janvier prochain. L'objectif consiste à adapter le réseau déployé par le groupe afin qu'il puisse profiter des mégatendances liées aux technologies de l'information, selon le communiqué. Le nombre de divisions sera réduit à cinq, contre huit actuellement.

Les résultats annuels 2020 seront dévoilés le 28 janvier. Une journée des investisseurs se tiendra le 21 mai.

Pour une fois, SGS procède à une acquisition d'ampleur, ce qui est positif, affirme la Banque cantonale de Zurich. L'amélioration des marges au deuxième semestre constitue l'autre bonne surprise du jour, preuve que les mesures d'économies prises jusqu'ici portent leurs fruits, selon l'analyste Daniel Bürki. La valeur juste de l'action calculée par l'établissement zurichois, de 2771 francs suisses, implique une hausse de 13% par rapport au cours de clôture de la veille.

Vontobel décèle plusieurs bonnes nouvelles qui vont dans le sens de la modélisation de la banque de gestion zurichoise. Cette dernière réclame depuis longtemps une structure organisationnelle plus flexible. L'acquisition annoncée ce mardi est un jalon important dans une optique de création de valeur, à en croire l'analyste Jean-Philippe Bertschy, qui se réjouit d'ores et déjà de découvrir ce que SGS va annoncer en janvier.

Les deux établissements recommandent le titre à l'achat. Les analystes d'UBS campent sur "neutral".

A 9h30, le titre SGS gonflait de 1,7% à 2498 francs suisses, dans un SMI en recul de 0,24%.

