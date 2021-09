SGS : s'associe à Eurotunnel pour lancer le « Pont Terrestre Britannique »

21 sept. 2021

SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification, s'est associé à Eurotunnel pour créer un « Pont Terrestre Britannique » unique (Landbridge UK).

Destiné aux entreprises qui souhaitent utiliser le tunnel sous la Manche pour exporter et importer leurs marchandises entre l'Irlande et l'Europe continentale, il est disponible via le service de transit douanier SGS TransitNet. Résultats :

Un temps de trajet diminué par 2 (en comparaison à la voie maritime), primordial pour les produits frais, fragiles et sensibles

Un coût de transport estimé à 25% moins cher

La fermeture ou l'apurement automatique des T2 côté français

Disponible via SGS TransitNet, la solution de transit douanier dématérialisée du Groupe SGS, le « Pont Terrestre Britannique » vise à fournir une solution simple et complète aux exportateurs, transporteurs et importateurs. Il permet d'obtenir le « green light ou feu vert » à la frontière, tout en donnant l'assurance que les procédures relatives à leurs expéditions seront traitées correctement et que les marchandises arriveront à destination en temps et en heure. Cela concerne notamment les produits agroalimentaires « frais » : poisson, viande, … ou soumis à un contrôle sanitaire ou phytosanitaire. Il est vital pour ces acteurs que leurs marchandises arrivent à destination le plus rapidement possible.

Le « Pont Terrestre Britannique » élimine de fait la complexité des échanges en proposant une procédure de réservation simple et complète, des terminaux faciles d'accès, jusqu'à six départs par heure et une durée moyenne de traversée de seulement 35 minutes. Le support client est également disponible 24h/24 et 7j/7 sur site chez Eurotunnel.

En complément, le « Border Pass d'Eurotunnel » partage les informations nécessaires au passage des frontières entre le transporteur et Eurotunnel, et entre Eurotunnel et les autorités frontalières, en s'assurant que le chauffeur dispose de tous les documents nécessaires relatives à la conformité douanière et sanitaire de son chargement. Le système est sécurisé et numérisé. Le chauffeur routier n'a même pas besoin de quitter sa cabine ni de présenter de documents à son arrivée à la frontière.

« Nous sommes ravis de nous associer à Eurotunnel pour lancer ce service unique auprès de nos clients. Les exportateurs, transporteurs et importateurs peuvent aborder sereinement leurs échanges en sachant que grâce à SGS et Eurotunnel leurs marchandises atteindront leur destination sans retard et en toute sécurité », déclare Sebastien Chalumeau, Global Head, SGS E-Customs Services.

Philippe Juin, Directeur Smart Border de Getlink, a ajouté : « A travers ce partenariat, Eurotunnel continue de développer les services pour simplifier et fluidifier le passage de la frontière sur la base de sa solution Eurotunnel Border Pass, le service innovant de prénotification digitale des informations fret. »

Pour savoir comment profiter de ce service, contactez fr.transitnet@sgs.com dès aujourd'hui.

Consultez ici la brochure sur le Pont Terrestre Britannique.

