SGS se renforce avec une acquisition aux Etats-Unis

Genève (awp) - Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé mardi l'acquisition du laboratoire américain Silver State Analytical Laboratories et de sa filiale Excelchem Laboratories. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Ce rachat permet de renforcer la présence de SGS dans l'ouest des Etats-Unis et complètent les services proposés par le groupe genevois, a souligné le directeur général Frankie Ng.

Les deux sociétés, fondées en 1997, sont spécialisées dans le diagnostic environnemental et oeuvrent pour le domaine privé et public dans l'ouest des Etats-Unis pour des analyses de l'eau et des sols.

Elles emploient au total 45 personnes et ont dégagé sur l'exercice décalé clos fin mars un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,5 millions de dollars (5,3 millions de francs suisses).

al/jh