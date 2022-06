Genève (awp) - Le groupe SGS a annoncé lundi son intention de débuter un nouveau programme de rachat d'actions. D'un volume maximal de 250 millions de francs suisses, ce dernier va débuter mardi sur une ligne de négoce secondaire de la Bourse suisse et se poursuivra jusqu'au 30 décembre au plus tard, indique le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification dans un communiqué succinct.

