SGS voit ses ventes reculer en 2020

Genève (awp) - Soumis à un fort contexte d'incertitude et aux effets des mesures de verrouillage pour endiguer la pandémie de Covid-19, le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a vu ses ventes reculer en 2020. Le bénéfice net, qui s'est contracté sur un an également, est toutefois supérieur aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires du groupe genevois a diminué de 15,1% à 5,6 milliards de francs suisses, indique un communiqué publié jeudi. Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 26,5% à 795 millions, avec une marge afférente qui atteint 14,2%.

SGS a également cédé du terrain au niveau du bénéfice net, qui recule de 15,2% à 565 millions de francs suisses.

Ces résultats sont légèrement inférieurs aux prévisions des analystes du consensus AWP, sauf pour le bénéfice net qui est plus élevé qu'attendu.

Le spécialiste genevois n'a pas émis de perspective chiffrée pour l'évolution de ses affaires en 2021.

nj/al