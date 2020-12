Téléchargez le livre blanc SGS "Économie circulaire : des leviers d'action pour une transformation durable"

30 nov. 2020

Pour beaucoup d'entreprises, il s'agit d'une remise en question profonde des modes de conception, de production et de recyclage de leurs déchets. SGS France dévoile aujourd'hui son livre blanc « Économie circulaire : des leviers d'action pour une transformation durable » pour éclairer les acteurs en quête de solutions d'avenir.

Les enjeux liés à l'épuisement des ressources ou la protection de la biodiversité sont au cœur des nouveaux modèles de notre société. Pour les entreprises, cela correspond à un changement de paradigme, une remise en question profonde de leurs modes de conception et de production de biens et de services. A cela s'ajoute un cadre juridique renforcé par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020, articulée autour de 130 articles. La loi porte l'ambition forte d'un nouveau modèle économique, plus économe et assurant la mise en œuvre concrète des principes du développement durable.

Fort de ce constat, SGS France dévoile ce jour le livre blanc « Économie circulaire : des leviers d'action pour une transformation durable », une synthèse des enjeux économiques et environnementaux. Investi depuis plusieurs années dans une démarche RSE interne, SGS France souhaite accompagner les acteurs dans leur transformation.

« Par notre approche et notre méthodologie RSE by Design, nous sommes en mesure de coconstruire des solutions répondant aux principes de l'économie circulaire. Ainsi, nous alignons les intérêts de l'entreprise sur ceux de la société, créons une valeur partagée permettant l'innovation », souligne Éric Sarfati, Président du Groupe SGS France.

Le livre blanc propose une mise en perspective de l'économie circulaire. Après une définition et une contextualisation des enjeux, l'analyse se porte sur le décryptage de la loi AGEC et de ses conséquences pour les entreprises (nouveaux objectifs pour la gestion et la prévention des déchets, responsabilité étendue des producteurs, meilleure information du consommateur, etc.). Le cœur de cette synthèse est consacré aux leviers d'action par pilier de l'économie circulaire au sens de l'ADEME.

Tout au long de cette réflexion, plusieurs grands témoins partagent leurs visions et leurs expériences pratiques dans la mise en place de nouvelles solutions. Des acteurs pionniers dans le domaine comme la FEDEREC, (RE)SET, apportent un éclairage sur des problématiques clés : l'écoconception et le recyclage. Plusieurs groupes tels que EDF, Leclerc ou Pierre Le Goff évoquent leur démarche, leurs résultats et leurs objectifs. Enfin, la Fondation Ellen MacArthur revient sur la philosophie de l'économie circulaire.

« L'économie circulaire est une étape décisive vers des modèles de conception et de production plus respectueux de l'environnement et de la préservation de nos ressources. Notre ambition est d'accompagner nos clients dans leur transition en faveur d'un modèle économique durable, en leur apportant notre conseil et nos expertises sur l'exhaustivité du cycle de vie de leurs produits ou services », conclut Eric Sarfati.

Envie d'en savoir plus sur l'offre Économie Circulaire de SGS ? Cliquez ici