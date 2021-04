Un ex-cadre de SGS accuse le groupe de corruption

Genève (awp) - SGS est en litige avec l'un de ses anciens haut-dirigeants, qui accuse le géant de l'inspection et de la certification d'actes de corruption dans plusieurs pays. Cet ex-cadre, autrefois à la tête de la division Transports, a évoqué plusieurs cas en audience mardi devant le tribunal des Prud'hommes de Genève, rapporte jeudi Le Temps. Le groupe genevois conteste les faits.

Cet ancien employé a été licencié en novembre 2019, accusé d'un manque de loyauté, indique le quotidien romand. Pour sa part, le plaignant estime avoir été limogé de manière abusive pour avoir alerté la direction sur des pratiques douteuses au Kenya, en Ouganda, au Chili et en Albanie. Il réclamerait 1,8 million de francs suisses d'indemnités au groupe.

Les faits dénoncés par ce quinquagénaire allemand - qui aurait visiblement ambitionné de succéder au patron de SGS Frankie Ng et qui dirige désormais une entreprise dans le secteur automobile outre-Rhin - se seraient déroulés entre 2018 et 2019 et concernent principalement l'activité d'inspection des véhicules, selon l'article.

SGS aurait versé une somme de 240'000 dollars pour lever un blocage à Entebbe, en Ouganda, où les activités avaient été suspendues en raison de soupçons de pots-de-vin. Le dirigeant licencié aurait préalablement alerté le responsable de la conformité de SGS, qui aurait finalement donné son feu vert à ce paiement controversé.

En Albanie, ce sont les conditions de renouvellement de contrats pour l'inspection des véhicules qui seraient sujettes à caution. Dans ce cas également, l'ex-cadre avait averti le service de contrôle de SGS, raconte Le Temps.

Procédure civile

Autre affaire évoquée lors de l'audience mardi, celle d'un reclassement de terrain onéreux au Chili afin d'aménager les infrastructures adéquates pour les activités d'inspection.

SGS aurait investi 11 millions de dollars afin d'honorer ce contrat sur huit ans. Ce montant s'est révélé 40% supérieur au budget, car il a fallu agir dans l'urgence, a plaidé SGS, explique le quotidien. La Ville de Santiago aurait empoché au passage un chèque de 720'000 dollars. Pour le plaignant, "personne ne peut expliquer ce paiement".

La dernière affaire litigieuse au Kenya concernerait des problèmes autour d'une concession pour l'exploitation de stations de contrôle d'autoroutes et des paiements dont un intermédiaire aurait été le bénéficiaire. Encore une fois, le responsable de SGS aurait averti le service "compliance" du géant genevois.

Contacté par AWP, SGS conteste "entièrement" tout acte de corruption, affirmant que l'ensemble des paiements susmentionnés ont été effectués sur la base de "contre-prestations économiques dans le strict respect des lois". Le groupe genevois réfute également les motifs de licenciement avancés, indiquant que la "performance déficiente" de l'ex-cadre est à l'origine du limogeage.

Le plaignant ne peut en outre être considéré comme un lanceur d'alerte, à en croire la société genevoise, celui-ci n'aurait aucunement signalé de cas problématique mais se serait contenté, dans deux cas uniquement (Chili et Kenya), de transmettre des courriels reçus d'employés subordonnés.

fr/al/md