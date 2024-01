SGS AG est le leader mondial des prestations de conseil, de contrôle et de certification. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - biens de consommation (18,8%) : analyse et contrôle de produits alimentaires, audit des codes de conduite, etc. ; - agriculture et agroalimentaire (17,8%) : inspection de la propreté des aliments, de fibres et de grains, contrôle de la qualité, analyse des liquides, etc. ; - industries (15,1%) : certification de matériels et d'équipements agroalimentaires, de parfums et de produits cosmétiques, de produits textiles, etc. ; - pétrole, gaz et produits chimiques (13,8%) : adjudication d'additifs, étalonnage des compteurs de mesure, mise à disposition d'échantillonneurs automatiques, gestion d'appontements, etc. ; - mines (11,4%) : analyse et inspection de diamants, de matériaux de construction, de minerais énergétiques, de fertilisants, etc. ; - environnement (8,4%) : mesure des risques respiratoires, certification des niveaux acoustiques, échantillonnage et analyse de l'eau, contrôle des émissions, etc. ; - services aux gouvernements et aux institutions (7%) ; - autres (7,7%). A fin 2020, le groupe exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (44,8%), Asie-Pacifique (35,5%) et Amériques (19,7%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)