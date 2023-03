SGS : Le Groupe SGS France obtient l'agrément pour attribuer le nouveau Label national anti-gaspillage alimentaire

Le Groupe SGS France obtient l'agrément pour attribuer le nouveau Label national anti-gaspillage alimentaire

March 15, 2023

SGS ICS, la filiale française certificatrice du Groupe SGS, leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification, vient d'être agréée, par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires, comme organisme certificateur dans le cadre du déploiement du label anti-gaspi.



À partir du 7 mars 2023, les experts SGS vont pouvoir procéder aux audits, sur la base de la grille co-construite par tous les acteurs de l'écosystème (professionnels de l'alimentaire, lobbys, associations d'aide alimentaire, start-up de l'anti-gaspi, organisme certificateurs…) et approuvé par arrêté interministériel du 28 février 2023. La grille d'audit finale s'apparente à un cahier des charges, avec des points de contrôle que SGS ICS vérifiera lors de l'audit. Par exemple, il contrôlera que le point de vente veille à piloter le nombre de références en fonction des invendus, et lui attribuera des points pour cela. C'est la somme de tous les points obtenus lors du contrôle qui permettra la délivrance ou non du label. En 2023, des travaux viseront à mettre en place le référentiel dans le secteur de la restauration collective et commerciale, puis suivront les travaux relatifs au référentiel du secteur de l'industrie agroalimentaire.



« Nous sommes fiers d'obtenir cet agrément. Il s'agit d'une suite logique après des mois de travail pour l'élaboration du référentiel et la réalisation d'audits pilotes dans une phase test. Nous avons travaillé au côté d'autres acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour un label pour le secteur de la distribution dans un premier temps. »

Sébastien BIAN, Directeur Technique Certification Food au sein du Groupe SGS France

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées : 150 kg par personne, 18 % de la production alimentaire et une valeur commerciale estimée à 16 Md€ (chiffres ADEME 2016).

Le label national anti-gaspillage alimentaire, prévu à l'article 33 de la loi n°2020-105 du 20 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à une économie circulaire, entend valoriser les acteurs de la chaîne alimentaire qui contribuent aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage de 50 % à échéance:

2025 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective;

2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

La mise en place de ce label est une réelle avancée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. SGS France apporte sa pierre à l'édifice en continuant à mettre son expertise au service de l'économie circulaire.

« En parallèle, le groupe contribue également à la transition écologique grâce à la labellisation QualiRépar© des réparateurs d'appareils électriques et électroniques, sur un référentiel développé par les éco-organismes Ecosystem et Ecologic. Au vu du premier référentiel mis en place, nous allons, dans les premiers mois, évaluer le niveau de maturité des distributeurs. Les points de vente qui obtiendront le plus haut degré de labellisation (3 étoiles), témoigneront d'une gestion optimale des invendus. Cette labellisation permettra aussi d'engager les équipes dans cette démarche. »

Sébastien BIAN, Directeur Technique Certification Food au sein du Groupe SGS France