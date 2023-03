L'entreprise effectue des inspections pour les véhicules loués et neufs, ainsi que des audits de normes pour les concessionnaires. Elle compte actuellement environ 250 employés dans 19 pays d'Europe et de Turquie, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros (22,34 millions de dollars) en 2022, selon SGS.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

(1 $ = 0,9399 euros)