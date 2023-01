SGS en recul à l'ouverture après des résultats annuels mitigés

Genève (awp) - Le titre SGS a ouvert en baisse jeudi à la Bourse suisse, après avoir publié des résultats annuels décevants. Le spécialiste de l'inspection et de la certification a vu ses ventes progresser en 2022, tandis que la rentabilité s'est détériorée sous la pression des coûts.

Si les chiffres sont globalement inférieurs aux prévisions des analystes, le groupe vise un redressement de la marge en 2023.

Le chiffre d'affaires du certificateur genevois a progressé de 3,7% à 6,64 milliards de francs suisses, indique un communiqué publié jeudi. Le résultat d'exploitation Ebit ajusté est resté quasiment inchangé à 1,02 milliard, pour une marge afférente de 15,4%.

A 9h06, le titre SGS lâchait 1,8% à 2277,00 francs suisses tandis que l'indice SLI avançait de 0,57%.

Si les chiffres ne sont pas très inspirants, la direction avait donné la tonalité en novembre dernier à l'occasion de la journée des investisseur, relève Michael Foeth, de Vontobel. Les objectifs 2023 sont conformes aux attentes et réalistes compte tenu du programme de restructuration. Le dividende devrait rester stable, note-t-il.

SGS est plus ou moins dans les clous, commente de son côté Daniel Bürki, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Les objectifs 2023 sont relativement optimistes et satisfont aux attentes. En dépit de la hausse des coûts, notamment en termes de main d'oeuvre, SGS devrait améliorer ses marges cette année grâce aux mesures d'économie et au redressement économique à l'oeuvre en Chine.

La croissance organique a déçu au quatrième trimestre 2022, notamment en Chine, écrit Simon Lechipre, de Stifel. Sur ce dernier marché, l'analyste prévoit une amélioration à partir du deuxième trimestre 2023. Dans l'ensemble, il estime que le niveau de valorisation actuel reste élevé alors que la dynamique bénéficiaire reste timorée. Le cours de l'action manque par conséquent de vecteurs positifs.

