SGS SA est une société basée en Suisse qui fournit des services d'inspection, de vérification, d'essai et de certification. L'inspection comprend la vérification de l'état et du poids des marchandises échangées lors du transbordement, le contrôle de la qualité et de la quantité, et la conformité aux exigences réglementaires. Les services d'essai sont fournis par un réseau mondial d'installations d'essai et testent la qualité, la sécurité et la performance des produits par rapport aux normes de santé, de sécurité et de réglementation. Les services de certification confirment que les produits, les processus, les systèmes ou les services sont conformes aux normes et réglementations nationales ou internationales ou aux normes définies par le client. La vérification vise à s'assurer que les produits et les services sont conformes aux normes mondiales et aux réglementations locales. En outre, la société propose des services de formation par l'intermédiaire de la SGS Academy.

