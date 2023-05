SGS prend le contrôle du canadien Nutrasource Pharmaceutical

Genève (awp) - Le géant de l'inspection et de la certification SGS a acquis une participation majoritaire dans la société canadienne Nutrasource Pharmaceutical, active dans la gestion des essais cliniques. En 2022, celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars canadiens (13,3 millions de francs suisses). Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Dans un premier temps, le groupe genevois rachètera 60% des actions de Nutrasource, selon un communiqué publié jeudi. Il se réserve le droit d'acquérir les 40% de titres restantes en 2026.

Nutrasource emploie une centaine de collaborateurs, indique encore SGS. L'entreprise offre des services de gestion d'essais cliniques, un soutien réglementaire complet, des services d'essai et des services de recherche et développement. Elle propose également des programmes de certification d'ingrédients naturels par des tiers.

Fondée en 2001 et domiciliée à Guelph, dans la province de l'Ontario, la société canadienne possède également une filiale aux Etats-Unis.

"Cette acquisition élargit nos capacités dans le domaine de la santé et de la nutrition en Amérique du Nord et complète notre portefeuille mondial de solutions dans les secteurs convergents de la santé, de la nutrition et du bien-être", a déclaré Frankie Ng, directeur général de SGS, cité dans le communiqué.

