SGS rejoint la nouvelle gouvernance de Medicen Paris Region

June 24, 2024

Medicen, pôle de compétitivité mondial, est un acteur de terrain avec plus de 15 ans d'existence. Avec des actions concrètes sur un large scope (innovation santé, développement des entreprises, Europe et international), ses équipes et ses experts assurent un accompagnement adapté au profil de chaque adhérent tout au long d'un projet, quel que soit son niveau de maturité.

Nous avons l'honneur de faire partie du conseil d'administration au sein de la nouvelle gouvernance de Medicen Paris Region, le pôle de compétitivité santé de la Région Île-de-France.

Fort d'un réseau de plus de 450 adhérents, Medicen est un véritable catalyseur de croissance. En accompagnant les innovations santé, il crée de la valeur thérapeutique et économique non seulement au niveau régional, mais également à l'échelle nationale et européenne.

Afin d'œuvrer à la croissance du secteur, à la mise sur le marché de produits et services de santé innovants ainsi qu'à la création d'emplois, le pôle dispose de trois leviers d'action :

Favoriser l'émergence de projets de recherche et d'innovations en animant l'écosystème. Orienter les porteurs de projets vers les bons guichets de financements publics ou privés. Accompagner la croissance des startups et PME en France et à l'international.

"Medicen est un tiers de confiance qui rassemble tous les acteurs de l'innovation santé, et je suis ravie de prendre part à cette communauté. Ensemble, nous pourrons relever les défis de notre écosystème et construire des actions impactantees sur les priorités de France 2030," déclare Siham Vidard, présidente de SGS ICS et membre du conseil d'administration de Medicen Paris Region.

Pour plus d'information sur la gouvernance de MEDICEN cliquez ici.