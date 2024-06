Shaanxi Huada Science Technology Co Ltd est une entreprise chinoise dont les activités principales sont la recherche, le développement, la production et la vente de connecteurs électriques et de produits d'interconnexion. Les principaux produits de la société comprennent des connecteurs coaxiaux de radiofréquence (RF), des connecteurs de basse fréquence, des assemblages de câbles coaxiaux RF et autres, qui sont largement utilisés dans l'aérospatiale, les armes et les équipements, les communications et d'autres domaines. Les connecteurs coaxiaux RF sont principalement divisés en connecteurs à verrouillage fileté, connecteurs à verrouillage poussé et autres composants RF. Les connecteurs basse fréquence sont principalement divisés en connecteurs micro rectangulaires, connecteurs universels, connecteurs intégrés et autres produits. Les câbles coaxiaux RF sont divisés en câbles coaxiaux RF semi-rigides, câbles coaxiaux RF semi-flexibles et câbles coaxiaux RF flexibles.

Secteur Equipements et pièces électroniques