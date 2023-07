Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la distribution de gaz naturel. La société est également engagée dans le transport de gaz naturel par gazoduc et dans l'exploitation de projets de gazéification. Par le biais de ses filiales, la société est également engagée dans la conception, l'investissement, l'installation, la construction, l'exploitation et la gestion de projets de gazéification de villes au gaz naturel, le développement et la fabrication d'installations, ainsi que la construction et l'exploitation de stations-service, entre autres. La société exerce principalement ses activités dans la province de Shaanxi.