Shaanxi Xinghua Chemistry Co., Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production et la vente d'engrais chimiques et de produits chimiques. Les produits de la société comprennent l'ammoniac liquide, le méthanol, le diméthylformamide, les amines mixtes, le chlorure d'ammonium, le carbonate de soude, le nitrate d'ammonium, l'acide nitrique, les engrais composés, la poudre de fer, l'ammoniac synthétique, le nitrate de potassium industriel et les gaz industriels. En outre, la société fournit également de l'électricité et de la vapeur. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base