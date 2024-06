Shaanxi Zhongtian Rocket Techonology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de petites fusées à poudre et de leurs produits dérivés. La société opère dans trois secteurs. Le segment des fusées solides est principalement engagé dans la série de petites fusées solides telles que les fusées de pluie et de prévention de la grêle, les fusées-sondes et les petites fusées guidées basées sur la conception globale et les capacités techniques des fusées solides. Le segment Matériaux de base et activités étendues est principalement engagé dans les activités de matériaux composites carbone/carbone tels que les matériaux de champ thermique photovoltaïque et les composants résistants à l'ablation des moteurs de fusées solides, sur la base de la technologie des matériaux à haute performance des fusées solides. Le segment des activités étendues de mesure et de contrôle est principalement engagé dans les activités d'intégration de systèmes de pesage intelligents et de systèmes de mesure et de contrôle soutenus par la technologie de mesure et de contrôle embarquée.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense