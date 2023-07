Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de petites fusées solides et de leurs produits complémentaires. Ces produits comprennent des fusées anti-pluie et anti-grêle, des fusées-sondes, des petites fusées guidées, des matériaux à champ thermique en carbone, des moteurs de fusée à propergol solide, des composants résistant à l'ablation et des systèmes de pesage intelligents. La société produit et vend également un petit nombre d'autres produits, notamment des disques de frein en carbone/carbone pour avions, des produits composites carbone/céramique haute performance, des matériaux de contact haute pression en alliage spécial, des produits en matériaux de moulage haute performance et l'intégration de systèmes de mesure et de contrôle. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense