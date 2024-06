Shaftesbury Capital PLC - fonds d'investissement immobilier issu de la fusion de Capital & Counties Properties PLC et de Shaftesbury PLC - nomme Madeleine Cosgrave au poste d'administratrice non exécutive, avec effet au 1er août. Cosgrave est administratrice non exécutive de Land Securities Group PLC. Elle est géomètre agréée et a été directrice générale et responsable régionale de GIC Real Estate Inc de 2016 à 2021.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 32,13 ZAR, en hausse de 1,0 % mardi

Variation sur 12 mois : +15%.

Cours actuel de l'action à Londres : 139,90 pence, en hausse de 1,5 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 18

