(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées lundi et mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd - investisseur enregistré à Guernesey dans des sociétés cotées et non cotées au Vietnam - déclare que sa filiale Asia Investment & Finance Ltd achète 30 000 actions à 4,59 GBP par action, pour une valeur totale de 137 700 GBP, lundi. Suite à cette transaction, VinaCapital Group détient 3,8 millions d'actions, soit une participation de 2,45%.

Shaftesbury Capital PLC - Société d'investissement et de développement immobilier basée à Londres - Le directeur non exécutif Richard Akers achète 50.000 actions à 1,13 GBP chacune, pour une valeur totale de 56.450 GBP ce lundi. Akers est maintenant intéressé par 0,01% de la société.

Vianet Group PLC - Fournisseur de systèmes de surveillance des ventes au détail et des volumes, basé à Stockton-on-Tees, Angleterre - La directrice non exécutive Stella Panu achète 75.000 actions à 70,50 pence chacune, pour une valeur de 52.875 GBP, à Londres vendredi. Panu est maintenant intéressée par 250 000 actions, soit une participation de 0,85%.

