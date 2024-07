Shaftesbury Capital PLC - fonds d'investissement immobilier issu de la fusion de Capital & Counties Properties PLC et de Shaftesbury PLC - nomme Sian Westerman au poste d'administrateur non exécutif, avec effet au 1er septembre. Mme Westerman est présidente de Strathberry Holdings Ltd et de Fenwick Lyd, et directrice non exécutive d'Augustinus Bader et de Lyma Life Ltd. La Commission note également que Charlotte Boyle quittera son poste d'administratrice non exécutive le 31 août. Boyle siège au conseil d'administration depuis 2017.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 35,21 ZAR, en hausse de 0,8 % lundi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 29%

Cours actuel de l'action à Londres : 149,50 pence, en hausse de 0,8%.

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.