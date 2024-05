(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC a déclaré jeudi qu'elle avait constaté une "excellente" dynamique de location et un faible taux d'inoccupation dans toutes les utilisations au cours des trois premiers mois de 2024.

Ce fonds d'investissement immobilier est né de la fusion de Capital & Counties Properties PLC et de Shaftesbury PLC en mars de l'année dernière.

Avant l'assemblée générale annuelle de jeudi, le directeur général Ian Hawksworth a déclaré dans une mise à jour commerciale que le début de l'année avait été "positif", avec des quartiers du West End "occupés et dynamiques" en raison de la forte fréquentation, de la croissance des ventes aux clients et de l'augmentation des niveaux de tourisme international.

"La demande de location reste forte pour toutes les utilisations, avec 147 transactions conclues au cours de la période, à des loyers en moyenne 7 % supérieurs à la VRE de décembre 2023, et un excellent pipeline de location, reflétant l'attrait de notre portefeuille exceptionnel ", a déclaré M. Hawksworth, notant que la demande de location pour les commerces et l'hôtellerie a été forte dans l'ensemble du portefeuille.

"Les ventes aux clients continuent de croître, reflétant les tendances positives observées en 2023, stimulées par l'augmentation du nombre de visiteurs internationaux", a déclaré M. Hawksworth.

Shaftesbury Capital a déclaré avoir accès à plus de 500 millions de livres sterling de liquidités provenant de facilités bancaires non utilisées et de liquidités au 31 mars, contre 486 millions de livres sterling au 31 décembre.

Le groupe a déclaré avoir réalisé des ventes d'actifs pour un montant de 213 millions de livres sterling depuis la fusion en mars de l'année dernière, avec une prime par rapport à l'évaluation, et avoir réinvesti plus de 80 millions de livres sterling dans des acquisitions ciblées.

Les actions étaient en baisse de 0,9 % à 140,70 pence jeudi après-midi à Londres. À Johannesburg, elles ont toutefois augmenté de 0,3 % pour atteindre 33,03 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

