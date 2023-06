Shaftesbury Capital "satisfait" des 100 premiers jours depuis la fusion

(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC a fait état mercredi d'une augmentation de la croissance des loyers au cours des 100 premiers jours d'activité après la fusion de Capital & Counties Properties PLC et de Shaftesbury PLC, qui s'est achevée le 6 mars.

La société d'investissement et de développement immobilier basée à Londres a constaté une forte demande pour tous les types d'utilisation et une activité commerciale encourageante pour ses clients.

Elle a signé 173 transactions de location au cours des cinq premiers mois jusqu'au 31 mai, pour une valeur locative combinée de 11,4 GBP, en hausse de 6 % par rapport à la valeur locative estimée pour 2022.

Shaftesbury Capital, dans le secteur résidentiel en particulier, a signé 99 baux pour un montant total de 3,5 millions de livres sterling.

En outre, 35 révisions de loyers commerciaux ont été conclues, pour une valeur locative de 6,4 millions de livres sterling. Cela représente une augmentation de 7 % par rapport aux loyers précédents.

Le directeur général, Ian Hawksworth, a déclaré : "Nous sommes satisfaits des 100 premiers jours d'activité de Shaftesbury Capital, l'intégration de notre entreprise et de notre équipe talentueuse progressant bien. Nous sommes encouragés par les progrès opérationnels, les perspectives de notre portefeuille de biens immobiliers de premier ordre dans le West End et les avantages que nous tirons de la plateforme combinée.

En mars, la fusion de Capital & Counties Properties et de Shaftesbury pour former Shaftesbury Capital a été finalisée. En juin dernier, Shaftesbury et Capital & Counties Properties ont convenu de créer un investisseur immobilier centré sur Londres, avec un portefeuille combiné d'une valeur de 5 milliards de livres sterling.

Les actions étaient en hausse de 0,7 % à 119,30 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

