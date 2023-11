(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC a salué lundi le bon début de la période commerciale de Noël, alors que le second semestre de 2023 a enregistré d'"excellentes" performances.

La société cotée à Londres et à Johannesburg a été créée en mars après la fusion de Capital & Counties Properties PLC et de Shaftesbury PLC.

Du 1er juillet au 15 novembre, le groupe immobilier a déclaré que 440 transactions de location ont été réalisées, représentant 30,2 millions de livres sterling de loyer, soit 9 % de plus que la valeur locative estimée au 31 décembre 2022.

Au cours de cette période, la dynamique de location a été " excellente " pour toutes les utilisations, avec 220 transactions de location signées jusqu'à présent au cours du second semestre à des loyers en moyenne 6 % supérieurs à la valeur locative estimée pour juin 2023, a déclaré le directeur général Ian Hawksworth. Il a ajouté qu'il y avait un pipeline de location "solide".

Au cours de cette période, la fréquentation élevée de son portefeuille de premier ordre dans le West End a signalé un bon début de la période commerciale de Noël, les clients ayant déclaré des ventes globales de 12 % supérieures aux niveaux de 2022 et de 16 % supérieures aux niveaux de 2019.

Au 15 novembre, le taux de vacance était de 2,2 % de la valeur locative estimée disponible à la location, contre 2,5 % au 30 juin.

Shaftesbury a cédé des actifs d'une valeur de 82 millions de livres sterling.

"Notre excellente performance s'est poursuivie au second semestre, avec un bon début de la période commerciale de Noël", a déclaré M. Hawksworth. "Le West End est l'une des destinations mondiales les plus dynamiques, avec une concentration inégalée de divertissements et d'attractions culturelles.

À moyen terme, Shaftesbury a déclaré viser une croissance des loyers de 5 à 7 % par an.

Les actions de Shaftesbury ont augmenté de 2,1 % à 118,80 pence lundi matin à Londres. Elles étaient en hausse de 1,2 % à 28,08 ZAR à Johannesburg.

