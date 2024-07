Shaily Engineering Plastics Limited est un exportateur indien de composants en plastique. La société fabrique des composants en plastique moulés par injection de haute précision. La société opère à travers la fabrication et la vente de composants personnalisés en plastique et autres matériaux. Elle propose une gamme de solutions technologiques pour les systèmes d'injection centrés sur le patient et l'automédication. Elle propose également des dispositifs d'administration de médicaments, des stylos injecteurs, des injecteurs automatiques, des inhalateurs de poudre sèche, des dispositifs spécialisés et des emballages pour l'industrie pharmaceutique. Elle fabrique une gamme de jouets pour enfants en plastique et en plastique/électronique pour les marchés mondiaux. La société fabrique également des rasoirs et une gamme de boîtiers élégants pour les cosmétiques. Elle fabrique également des turbocompresseurs pour les voitures de luxe haut de gamme. L'entreprise est présente dans des secteurs tels que les biens de consommation, les soins de santé, l'automobile, les produits de grande consommation et les soins personnels. Elle possède des installations de production à Rania et Halol, Vadodara, Gujarat.