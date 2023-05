L'investisseur activiste Engaged Capital prévoit une bataille de procuration chez Shake Shack - WSJ

Si l'on tient compte des échanges, Engaged détient une participation d'environ 6,6 % dans la chaîne de restaurants, ajoute le rapport.

Engaged a trouvé des moyens de doubler la rentabilité de l'entreprise en deux ans et estime que la chaîne de hamburgers devrait se débarrasser de son conseil d'administration décalé, ce qui signifie que tous les administrateurs ne sont pas candidats à l'élection en même temps, selon le rapport.

Engaged est en pourparlers avec la direction de l'entreprise depuis plus de six mois et a envoyé une lettre au conseil d'administration de l'entreprise en mars, détaillant sa proposition de nouveaux administrateurs et d'autres changements pour aider à stimuler le cours de l'action de la chaîne de restaurants qui est à la traîne, sans qu'un accord n'ait été trouvé, ont déclaré les personnes au WSJ.

Engaged Capital et Shake Shack n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.