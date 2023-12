Shakey's Pizza Asia Ventures Inc. est une société basée aux Philippines, qui se consacre à la restauration à service complet de pizzas enchaînées, à la restauration à service complet enchaînée et aux kiosques enchaînés. Les segments de la société comprennent les ventes de restaurants et les droits de franchise et de redevance. Le secteur des ventes de restaurants se consacre aux activités de restauration et à la vente de marchandises et d'équipements aux franchisés. Le secteur des franchises et des redevances représente le paiement des sous-concessionnaires pour l'utilisation des marques Shakey's, Peri-Peri's et Potato Corner. La société exploite plus de 300 magasins. Ses marques comprennent Shakey's Pizza Parlor, Peri-Peri Chicken Charcoal Chicken and Sauce Bar, Potato Corner, Project Pie, R&B Team et Bakemaster Inc. Shakey's Pizza Parlor possède et exploite des magasins appartenant à la société ainsi que des franchises, ce qui permet à la société de s'implanter dans des villes de deuxième et troisième rangs. Potato Corner est une marque d'alimentation basée sur des kiosques. Bakemaster Inc. approvisionne les traiteurs des compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et les chaînes de sandwiches.

Secteur Restaurants et bars