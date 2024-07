Shakti Pumps (India) Limited est une entreprise basée en Inde qui fabrique des pompes, des moteurs et leurs pièces détachées. Ses produits comprennent des pompes submersibles, des pompes solaires, des pompes centrifuges multicellulaires verticales, des pompes monoblocs à aspiration en bout, des pompes de surpression, des pompes pour eaux usées, des pompes à puits ouvert, des pompes pour puits peu profond et des pompes à vitesse lente, des pompes immergées, des pompes multicellulaires verticales à arbre unique - série RO, des pompes solaires à puits ouvert Shakti - série DCSOP et d'autres encore. Elle propose des solutions de pompage d'eau pour toute une série d'applications, telles que l'irrigation - inondation et micro-irrigation, l'horticulture, l'approvisionnement en eau domestique, les applications commerciales et industrielles, etc. Le portefeuille de produits de l'entreprise répond à des applications telles que l'agriculture, l'irrigation, les applications et processus industriels, la surpression dans les immeubles de grande hauteur, les systèmes d'approvisionnement en eau des communautés rurales et urbaines, le traitement des déchets et des eaux usées, la lutte contre les incendies. Elle exporte une gamme de produits de pompage dans plus de 100 pays.

Secteur Machines et équipements industriels