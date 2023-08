Shalibhadra Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est également une société de financement d'actifs. La société se concentre sur les zones rurales, semi-urbaines et autres zones géographiques sous-bancarisées du Gujarat, Maharashtra et Madhya Pradesh. Elle dispose d'un réseau d'environ 40 succursales, qui propose une gamme de produits de détail personnalisés, tels que le financement de deux roues, de rickshaw, de voitures et de biens de consommation durables. Son portefeuille de produits comprend des prêts pour deux roues, des prêts pour deux roues d'occasion, des prêts pour trois/quatre roues d'occasion et des prêts pour biens de consommation durables. Sa division Smile and File développe des solutions logicielles pour aider les utilisateurs à se conformer à la taxe sur les produits et services (GST) et à d'autres lois fiscales. Les produits de la société liés à la GST et à la facture électronique comprennent une application Web pour les déclarations de GST ; une plateforme de passage d'interface de programmation d'application (API) pour l'API de déclaration de GST, la recherche de contribuables et de déclarations, l'enregistrement de la facture électronique et de la facture électronique, et un portail Web pour la recherche en masse de contribuables et de déclarations.