Shalimar Productions Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le secteur des médias et des produits médiatiques. La société est principalement engagée dans la production et la distribution de films, de vidéos et de programmes télévisés. La société a produit divers albums et films régionaux. La Société a également développé divers albums médias et courts métrages en langue Rajasthani. La société possède un studio extérieur, le Visagar-Suranjana Studio, qui forme des étudiants aux arts du spectacle. Le Visagar-Suranjana Studio est un studio de tournage en plein air, situé à Sunderbans, près de Kolkata, qui dispose d'un service interne et de restauration. Le studio de la société dispose de divers emplacements, tels que des bâtiments, des parcs, des rivières, des routes, des marchés, des villages, des temples, des postes de police, des terrains ouverts, des restaurants et des hôtels, et des bibliothèques. La Shalimar Academy de la société, située à Shalimar House, Bikaner, forme, développe et façonne des artistes par le biais de ses formateurs et instructeurs.

Secteur Production de spectacles